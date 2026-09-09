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La obra dombenitense ‘El maravilloso circo de la Navidad’ logra seis nominaciones en los premios de teatro musical

En la XVIII edición de los Premios de Teatro Musical, uno de los principales reconocimientos de este sector a nivel nacional y se entregarán en octubre

Representación de la obra ‘El maravilloso circo de la Navidad’

Representación de la obra ‘El maravilloso circo de la Navidad’ / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

El musical ‘El maravilloso circo de la Navidad’, de la productora donbenitense El Negrito Producciones, ha logrado seis nominaciones en la XVIII edición de los Premios de Teatro Musical, uno de los principales reconocimientos del sector a nivel nacional. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid.

Categorías de premios

La producción extremeña optará a los premios de mejor musical original y mejor musical familiar, dos de las categorías principales de esta edición. Además, Zenón Recalde está nominado como mejor director y Carlos Lázaro como mejor director musical.

Las candidaturas se completan con Juan Ortega, que competirá por el premio al mejor vestuario, y Megalí Espíndola, nominada en la categoría de mejor caracterización.

Buena acogida

Las nominaciones llegan después de la buena acogida que tuvo el espectáculo durante las pasadas Navidades en Don Benito, ciudad elegida para su estreno mundial. La primera función tuvo lugar el 6 de diciembre y la producción permaneció durante todo el periodo navideño en una carpa de circo instalada en pleno centro de la localidad, según han indicado.

Además, según han apostillado, en total se ofrecieron veinte funciones, por las que pasaron más de 9.000 espectadores, una cifra especialmente significativa para una producción de estas características estrenada fuera de los grandes circuitos teatrales nacionales. Según destaca la productora, el musical obtuvo además una buena respuesta tanto del público como de la crítica.

El espectáculo fue producido por el donbenitense Juan Carlos Parejo y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito y de distintas empresas privadas de la ciudad. El proyecto nació también con la intención de atraer visitantes procedentes de distintos puntos de Extremadura durante la campaña navideña.

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La instalación de la carpa en el centro urbano permitió vincular la programación cultural con la actividad comercial y turística de esas fechas. Desde la productora señalan que numerosos espectadores aprovecharon su desplazamiento para realizar compras y conocer la programación navideña de Don Benito.

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