Patrimonio arqueológico
Preparan nuevas excavaciones en la necrópolis tartésica de Medellín
El consistorio metelinense busca la puesta en valor del patrimonio local con estas actuaciones
Samuel Sánchez
Medellín prepara una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en su necrópolis tartésica, uno de los principales yacimientos de este periodo en Extremadura, al tiempo que trabaja en ampliar y mejorar su oferta museística.
Puesta en valor
El alcalde, Rafael Mateos, abordó estos proyectos durante una reunión con la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, centrada en la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la localidad.
Tal y como han indicado desde el consistorio metelinense al respecto de este encuentro con el Ejecutivo autonómico, entre las actuaciones previstas se encuentra también la musealización de la capilla del Santísimo Cristo de la Misericordia, ubicada en la iglesia de San Martín.
Ambas administraciones analizaron además posibles mejoras en el Centro Museográfico de Medellín con el objetivo de potenciar los importantes recursos históricos y arqueológicos del municipio.
La reunión sirvió igualmente para hacer balance de la exposición temporal celebrada en la Casa de María Asunción, inmueble que el Ayuntamiento pretende consolidar progresivamente como un nuevo espacio museístico.
Mateos destacó el patrimonio excepcional de Medellín y defendió la colaboración institucional y una planificación a largo plazo para avanzar en su conservación, difusión y aprovechamiento como recurso cultural y turístico, según han apuntado.
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