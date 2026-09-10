Don Benito reparte 600 raciones de arroz en la feria para reivindicar este cultivo

La Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura ha alertado este jueves en Don Benito de que los bajos precios y el incremento de las importaciones están llevando a los productores a una situación "prácticamente trágica", con cotizaciones que no permiten cubrir los costes de producción.

El portavoz de la plataforma, Jesús Manuel Calderón, ha explicado que la campaña comienza con unos precios "muy por debajo" de los costes y ha advertido de que, si la situación no cambia, numerosas familias y empresas vinculadas directa o indirectamente al cultivo podrían verse "abocadas a la ruina". "Como el arroz no vaya bien, hay mucha gente que vive de él. O tiramos para adelante de esto o el barco se hunde", ha señalado Calderón durante un acto celebrado con motivo de las fiestas de septiembre de Don Benito para promocionar el consumo de arroz extremeño.

Arroz extremeño, este jueves en Don Benito. / Samuel Sánchez

Calidad y peso económico

La plataforma ha repartido más de 600 raciones de arroz elaborada con arroz cultivado en la región con el objetivo de dar a conocer su calidad y reivindicar el peso económico y social de este cultivo en las Vegas del Guadiana.

Calderón ha destacado que el arroz extremeño se produce en tierras fértiles y con agua del Guadiana, por lo que ha defendido la necesidad de que los consumidores conozcan y prioricen el producto local.

La movilización ha contado con el respaldo de organizaciones agrarias, cooperativas, productores y representantes municipales de localidades arroceras.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado la situación del sector como "prácticamente trágica", tras una campaña con dificultades para vender la producción y ante una nueva cosecha con los precios "hundidos".

Metidieri ha sostenido que el problema del arroz es esencialmente político y que también debe recibir una respuesta política por parte de las administraciones.

En este sentido, ha criticado que a los agricultores españoles no se les permita utilizar determinados tratamientos fitosanitarios o materias activas que sí se emplean en otros países cuyos productos acceden posteriormente al mercado europeo.

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"Se abre la puerta a arroces de otros continentes o de otros países mientras aquí los agricultores se están arruinando", ha lamentado Metidieri, quien ha reclamado medidas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones y la continuidad del cultivo en las Vegas del Guadiana.