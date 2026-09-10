Manuel Gómez se presenta para "recuperar Don Benito" con el respaldo de Sánchez Cotrina

El secretario general del PSOE de Don Benito y candidato socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, Manuel Gómez, ha asegurado este jueves que afronta este "nuevo reto" con el objetivo de volver a gobernar la ciudad y "recuperar Don Benito", una candidatura que ha recibido el respaldo público del líder regional del partido, Álvaro Sánchez Cotrina.

Gómez ha comparecido junto al secretario general del PSOE de Extremadura ante las instalaciones de Feval, pocos días después de quedar confirmada su candidatura.

El dirigente local ha considerado que su elección supone también un respaldo al trabajo desarrollado durante esta legislatura desde la oposición y a su labor al frente de la agrupación socialista de Don Benito.

Según ha señalado, el PSOE local atraviesa "un momento muy fuerte", con una agrupación "unida", "sólida" y que, ha afirmado, continúa sumando militantes.

Gómez ha explicado que afronta la candidatura con la intención de recuperar el Gobierno municipal y desarrollar un nuevo proyecto de ciudad.

"Queremos conseguir gobernar, volver otra vez a gobernar Don Benito con nuestro proyecto de ciudad para recuperar Don Benito", ha afirmado.

El candidato ha defendido que la ciudad debe recuperar el papel de referencia que, a su juicio, ha desempeñado históricamente dentro de Extremadura y ha situado este objetivo como uno de los ejes de su proyecto político para las elecciones del próximo mes de mayo.

Perfil plural, según Cotrina

Por su parte, Sánchez Cotrina ha presentado a Gómez como un perfil "plural" y representativo de la sociedad donbenitense, al destacar tanto su trayectoria profesional vinculada a la informática y la agricultura como su experiencia docente.

El secretario general de los socialistas extremeños ha considerado que Gómez representa un perfil necesario "en un momento de inestabilidad y, sobre todo, de confrontación política".

Sánchez Cotrina ha defendido que la candidatura socialista pretende recuperar la "calma social" y ha fijado como objetivo político recuperar la mayoría absoluta del PSOE en Don Benito para, según ha señalado, aportar estabilidad al municipio.

También ha destacado del candidato su conocimiento de la ciudad y su capacidad para relacionarse con vecinos, empresas y diferentes sectores sociales con independencia de su orientación política.

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"Va a ayudar a Don Benito, va a ayudar a las vecinas y a los vecinos de Don Benito", ha afirmado Sánchez Cotrina, quien ha asegurado que Gómez será "sin lugar a dudas" el próximo alcalde de la localidad.