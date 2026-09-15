Luz verde a la apertura al tráfico del aeródromo de Don Benito

La Junta de Extremadura ha autorizado la apertura al tráfico del aeródromo de Don Benito, una infraestructura que podrá utilizarse para operaciones relacionadas con incendios forestales, emergencias sanitarias, agricultura, turismo o actividades deportivas y de ocio.

La autorización llega después de culminarse el procedimiento técnico y administrativo para comprobar que las instalaciones cumplen los requisitos de seguridad exigidos para su puesta en funcionamiento.

La Junta considera estratégico el aeródromo por su ubicación en Don Benito y por la posibilidad de atender desde estas instalaciones diferentes servicios en las comarcas del entorno.

Uno de sus principales usos estará relacionado con la prevención y extinción de incendios forestales. El Ejecutivo extremeño considera que disponer de este punto permitirá reducir los tiempos de desplazamiento e intervención de los medios aéreos ante fuegos registrados en zonas como La Serena, La Siberia o Las Villuercas.

La instalación también podrá prestar servicio al transporte aéreo sanitario y otras actuaciones de emergencia, ampliando las posibilidades de respuesta desde la zona de Don Benito.

Uso agrícola

Otro de los ámbitos destacados será el agrícola. El aeródromo podrá utilizarse para tratamientos aéreos contra la pudenta del arroz, una práctica especialmente vinculada a las zonas arroceras de las Vegas Altas del Guadiana.

Junto a estos servicios, las instalaciones podrán acoger operaciones relacionadas con el turismo, las actividades deportivas y de ocio, el comercio y determinados usos logísticos e institucionales.

La autorización del aeródromo de Don Benito tiene además un componente administrativo destacado, ya que es la primera resolución de apertura de este tipo que concede la Junta desde que Extremadura asumió plenamente las competencias sobre los aeródromos de uso restringido.

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Desde el Ejecutivo regional consideran que este paso supone un "antes y un después para Extremadura" y permitirá avanzar también en otros proyectos de infraestructuras aeronáuticas que se encuentran actualmente en tramitación.