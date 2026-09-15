Medina niega una parálisis y asegura que el pacto con Siempre Don Benito "sigue vigente"

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha abierto este martes el nuevo curso político con un mensaje dirigido a despejar las dudas sobre la situación del Gobierno municipal: el pacto entre el Partido Popular y Siempre Don Benito "sigue vigente" y, según ha defendido, no existe ninguna parálisis en el Ayuntamiento.

Medina ha reconocido que el Ejecutivo local ha atravesado durante las últimas semanas "una situación compleja", marcada por diferencias políticas y cambios en Siempre Don Benito, aunque ha asegurado que esas circunstancias no han afectado al funcionamiento municipal.

"El Ayuntamiento de Don Benito no solo no se ha detenido, ha seguido funcionando, gobernando y tomando decisiones con plena normalidad en todo momento", ha afirmado.

Según la alcaldesa, los expedientes han continuado avanzando, las obras siguen su curso y los servicios municipales se prestan con normalidad.

El pacto "sigue vigente"

Medina ha recordado que la legislatura comenzó con un acuerdo entre Siempre Don Benito y el Partido Popular por el que la primera formación asumiría la Alcaldía durante los dos primeros años y el PP durante los dos siguientes.

Tras producirse ese relevo, ha defendido que el acuerdo continúa vigente y que los concejales del Gobierno mantienen sus responsabilidades.

Preguntada por las últimas decisiones internas adoptadas en Siempre Don Benito, la alcaldesa ha evitado entrar a valorarlas.

"Yo siempre respeto las decisiones internas que haya tomado ese partido", ha indicado antes de asegurar que PP y Siempre Don Benito continúan "en la misma línea, trabajando por Don Benito y por los donbenitenses".

Medina también ha señalado que cerca del 90% de los asuntos que pasan por el pleno son aprobados por unanimidad y se ha mostrado convencida de que la situación política no impedirá sacar adelante las iniciativas municipales.

El Ayuntamiento pide más garantías para la planta de biogás

La alcaldesa se ha pronunciado también sobre el proyecto de planta de biogás previsto en el término municipal de Don Benito y próximo a Hernán Cortés y Valdehornillos.

Medina ha asegurado que el Ayuntamiento "está con los ciudadanos" y ha presentado alegaciones ante la Junta de Extremadura para pedir que la evaluación ambiental se tramite mediante el procedimiento ordinario y no a través del simplificado.

Según ha explicado, el consistorio considera que la tramitación ordinaria permite estudiar el proyecto con mayor profundidad y contempla más aspectos que el procedimiento simplificado iniciado en 2022.

"Estamos apoyando a nuestros vecinos de Hernán Cortés y de Valdehornillos, que son también donbenitenses", ha señalado.

La alcaldesa ha precisado, sin embargo, que la postura municipal no supone un rechazo automático al proyecto. "Si se cumple con la legalidad nosotros no podemos echarnos para atrás porque estaríamos prevaricando. Si está legal, está legal", ha afirmado.

El Ayuntamiento reclama, por tanto, que antes de tomar una decisión definitiva se realice una evaluación ambiental ordinaria y más exhaustiva.

El parón del polígono Avante, por un modificado técnico

Medina también ha respondido a las críticas sobre la falta de actividad registrada durante las últimas semanas en las obras vinculadas al polígono Avante.

La alcaldesa ha explicado que la dirección de obra ha planteado un modificado después de encontrar durante los trabajos estructuras de alta tensión y canales de riego en el subsuelo.

Según Medina, estos elementos no previstos inicialmente han obligado a resolver distintas cuestiones técnicas antes de continuar con normalidad.

"En los próximos días estarán otra vez las máquinas allí", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que se trata de una situación habitual en obras de estas características cuando aparecen condicionantes durante su ejecución.

47,9 millones de presupuesto

En el balance de gestión, la alcaldesa ha recordado que el presupuesto municipal de 2026 alcanza los 47,9 millones de euros, con cerca de nueve millones destinados a inversiones.

Entre las actuaciones mencionadas figuran más de 500.000 euros para mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento, con trabajos ya iniciados en la calle Tumbón y la zona norte, y más de dos millones para intervenir en diferentes calles y plazas.

También ha citado inversiones previstas en parques infantiles, colegios públicos, asfaltado de calles y polígonos industriales y el estacionamiento de autocaravanas.

Medina ha destacado igualmente el desarrollo del polígono industrial Avante, con más de 285.000 metros cuadrados de superficie bruta y 210.000 metros cuadrados netos, como una de las principales herramientas para ampliar la oferta de suelo industrial de la ciudad.

Críticas al PSOE

La alcaldesa ha reservado también parte de su intervención para el Partido Socialista, al que ha acusado de mantener una estrategia basada en la "crítica permanente".

Medina ha reprochado al PSOE que, a su juicio, no haya presentado durante la legislatura proyectos o alternativas concretas para la ciudad y ha defendido que "para aspirar a gobernar hay que proponer".

La piscina seguirá abierta hasta el día 20

Durante las preguntas de los medios, Medina ha confirmado además que la piscina municipal permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre tras la finalización de las obras de remodelación.

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Sobre el hospital Don Benito-Villanueva, ha señalado que se continúa trabajando en el proyecto correspondiente a la siguiente fase de hospitalización y que el Ayuntamiento mantiene contactos con la Junta de Extremadura para reclamar que los trámites se agilicen.