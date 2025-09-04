"Mi nombre es Juan Fernando Delgado Cortijo, tengo 71 años y mi historia es muy triste". Esas son las palabras de un hombre que consiguió sobrevivir, por muy poco, a la barbarie de ETA. Fue el 27 de mayo de 1988, pero Juan Fernando lo recuerda como si hubiera sucedido ayer. Mientras se encontraba destinado en el puesto de Arrigorriaga de la Comandancia de Vizcaya, varios miembros de la banda terrorista lanzaron cinco granadas anticarro que iban dirigidas a las vivencias del cuartel. Por suerte, antes de encontrar su cruel destino, se desviaron al techo y no lamentaron ningún herido. Según cuenta, había cerca de veinte niños.