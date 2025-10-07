Javier Cintas

Vídeo | Así ha sido la manifestación de los docentes extremeños en Mérida

"Los docentes extremeños no somos menos que el resto de España". Así reza una de las pancartas que en la mañana de este martes están discurriendo por el centro de Mérida portadas por los maestros que se han echado a la calle para exigir al Gobierno regional la homologación salarial con la media estatal. Los cinco sindicatos (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública han convocado esta huelga que, según han asegurado, está siendo secundada por el 80% del profesorado de 700 centros educativos públicos. Más de 16.000 maestros estaban llamados a la convocatoria.