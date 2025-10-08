Javier Cintas

Entrevista | Ferran Adrià, en Mérida: "Me gustan mucho las migas extremeñas"

Ferran Adrià es hoy uno de los chefs más prestigiosos del mundo. Llega puntual y vistiendo de riguroso negro a la entrevista con este periódico en el Parador de Mérida. El cocinero se encuentra unos días en la capital extremeña impartiendo el 'Curso Intensivo de Gestión en Restauración' a 80 hosteleros de Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía. Se trata de una interesante iniciativa entre CaixaBank y elBulliFoundation en la que el catalán enseña a la perfección cómo gestionar bien un restaurante. Todo un privilegio poder aprender de un maestro de la gastronomía