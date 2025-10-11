Javier Cintas

Vídeo | 40 años de matrimonio y 34 de vida en común: Isabel Sánchez y Paco Benítez el alma de Alimentación Isa en Mérida

Isabel Sánchez y Paco Benítez llevan 40 años de casados y 34 años trabajando juntos en la tienda Alimentación Isa, en la calle Juan Francisco Baviano Giner, en la barriada de Nueva Ciudad de Mérdia. A nadie del barrio emeritense que entre en su establecimiento se le puede escapar que allí, en otro tiempo pasado, hubo un sucursal bancaria. Hace seis años y medio compraron el local, pero antes su reconocido negocio se ubicaba a pocos metros de allí. “Tratamos de tener un poco de todo y nos gusta mucho nuestra profesión. Aquí ofrecemos calidad a buen precio y trato personalizado. Si lo necesitan les lleva, Paco mismo, la compra a casa. A las puertas de la jubilación, seguimos al pie del cañón", ha explicado el matrimonio a este periódico.