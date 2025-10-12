Vídeo | Ovejero Sequeiro S.L., la empresa extremeña que pone guapo al presidente del Gobierno

En las ruedas de prensa ante los medios de comunicación, una imagen impecable es fundamental. Ya sea para expresar dureza y seriedad, o calma y tranquilidad, lo primero que observa el público es el vestuario, la postura y, desde luego, el maquillaje y la peluquería. Si, además, se trata del presidente del Gobierno, sus vicepresidentes, ministros y portavoces, nadie puede negar que se presta todavía más atención a esos pequeños detalles que, en otros, pasarían desapercibidos. Y en esta cuestión tan importante a nivel nacional la región de Extremadura ha logrado encontrar un hueco ya que, desde hace doce meses y ahora con una ampliación de otros seis meses más, la empresa extremeña Ovejero Sequeiro S.L., comandada por José Ignacio Ovejero y Silvia Sequeiro, es la encargada de ‘poner guapos’ a los miembros de la alta esfera política nacional.