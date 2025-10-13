Cedido

Vídeo | Premio para el cantaor emeritense José Antonio Bermejo, Niño Bermejo

El cantaor de Mérida José Antonio Bermejo, conocido artísticamente como Niño Bermejo, no se cansa de ganar premios (ya tiene más de 50). Este pasado fin de semana ha conseguido alzarse con el primer premio de la peña flamenca 'El Clavillo' de Arroyo de la Luz, dotado con 800 euros y un llamativo trofeo en forma de guitarra con un sombrero. El emeritense estuvo acompañado a la guitarra por Joaquín Muñino. Ambos no podían ocultar al conocerse el fallo del jurado su emoción y alegría por llevarse el deseado premio en un evento con mucha solera y que cada año que pasa va teniendo más peso en la región.