Javier Cintas

Los seguros del lujo en Extremadura: "Para ellos no se trata de pagar más o menos, sino de proteger su patrimonio"

Extremadura posee en un interior un patrimonio de altísimo valor. Y tras el impactante robo al museo del Louvre, el presidente de la Asociación Extremeña de Corredores y Corredurías de Seguros, Juan José Candela, explica qué sucede con el lujo cuando se roba o se daña. Más información