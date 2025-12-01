Vídeo | La epidemia silenciosa: 1.500 extremeños padecen ya la enfermedad renal crónica
El número de nuevos pacientes descendió un 15% en el pasado año, por lo que Extremadura es la segunda comunidad con menor incidencia, mientras que en el Hospital Universitario de Badajoz se llevaron a cabo 69 trasplantes Más información
Últimos vídeos
BROTE DE LA ENFERMEDAD
Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
ESPECIE EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN
Parto con público de un gorila en el Bioparc de Fuengirola
TENSIÓN ENTRE VENEZUELA Y EEUU