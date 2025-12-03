Mérida acoge este jueves un evento por la inclusión, con lectura de manifiestos y conciertos

La Plataforma del Voluntariado de Mérida ha organizado una jornada intensiva de reivindicación y celebración para este jueves, 4 de diciembre, aunando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Día Internacional del Voluntariado. Bajo el lema “Somos Iguales / Somos Diferentes”, diversas asociaciones extremeñas alzarán la voz para exigir una sociedad más inclusiva, accesible y con igualdad de oportunidades para todas las capacidades.

Por la Inclusión y la diversidad

La cita principal tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento, comenzando a las 16:30 horas con mesas informativas donde las entidades participantes darán a conocer su labor. A continuación, se procederá a la lectura del manifiesto que busca concienciar sobre la necesidad de apoyo social y el respeto a la diversidad de capacidades.

A esta exigencia se suman numerosas asociaciones de la región, entre las que destacan:

Discapacidad y Salud Mental: ADABA (Personas con Discapacidad Auditiva), FEAFES Calma (TDAH), FEAFES (Salud Mental), Down Mérida, AFADISCOP-Plena inclusión (Discapacidad Intelectual).

Enfermedades y Apoyo: ADMO (Donación de Médula Ósea), EMEX (Esclerosis Múltiple), ACCU Extremadura (Crohn y Colitis Ulcerosa), Parkinson Extremadura, ELA Extremadura, AOEX (Oncológica), ALEX (Laringectomizados) y AFAM (Alzheimer).

Conjuntamente, se celebrará el Día Internacional del Voluntariado para reconocer la labor desinteresada de quienes dedican su tiempo a mejorar la sociedad. A las 17:30h, se ha convocado a todo el voluntariado emeritense para la lectura de su propio manifiesto en el Patio Central.

La tarde estará marcada por actos que buscan despertar la magia de la solidaridad:

Actuaciones: La canción “BOMBAI- FESTIVAL” interpretada en Lengua de Signos Española, el fotomatón “DESCUBRE TU MAGIA”, el Flashmob “TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD”, y el cierre con villancicos del coro de AFADISCOP.

La canción “BOMBAI- FESTIVAL” interpretada en Lengua de Signos Española, el fotomatón “DESCUBRE TU MAGIA”, el Flashmob “TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD”, y el cierre con villancicos del coro de AFADISCOP. Talleres : Habrá un taller de “BIODANZA EMOCIONAL” y una “DANZA MEDIEVAL” participativa.

: Habrá un taller de “BIODANZA EMOCIONAL” y una “DANZA MEDIEVAL” participativa. Premios: A las 19:00h se entregarán los galardones del 8º Concurso Postales Solidarias de Navidad.

Música y compromiso en el Alcazaba

Como broche final a la jornada, a las 20:00 horas, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el concierto del Coro Cauri, de la ONCE. Fundado en 1988 y canalizado a través de la Asociación Cultural para la Integración en Extremadura, “ACIEX”, Cauri ofrecerá un repertorio actual y conocido con temas como Mi gran noche, A quién le importa u Oh happy day.

Todos los actos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.