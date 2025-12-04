Gobierno de España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su visita a Extremadura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido con la Asociación de Familiares del Memorial a las Víctimas del Franquismo de Villanueva de la Serena (Afameva) a asumir el coste de las pruebas de ADN para la identificación de los restos encontrados en una fosa común en el cementerio de la localidad pacense. Lo ha hecho tras visitar los trabajos de exhumación y mantener un encuentro con los familiares de la víctimas, donde ha conocido de primera mano el trabajo "magnífico" que hacen los antropólogos y los expertos para recuperar los restos de las personas que fueron fusiladas tras la Guerra Civil y años posteriores. Más información