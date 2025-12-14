Vídeo | El sociólogo y politólogo, Manuel Mostaza, analiza los resultados de la encuesta electoral sobre Extremadura de Gesop para Prensa Ibérica
El sociólogo y politólogo, Manuel Mostaza, analiza los resultados de la encuesta electoral sobre Extremadura de Gesop para Prensa Ibérica, empresa editora de el Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz.
Últimos vídeos
Los participantes han hecho parada en la plaza de España
Badajoz se llena de ruido y espíritu navideño con la tradicional papanoelada motera
ELECCIONES EN CHILE