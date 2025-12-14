El Periódico Extremadura

Vídeo | El sociólogo y politólogo, Manuel Mostaza, analiza los resultados de la encuesta electoral sobre Extremadura de Gesop para Prensa Ibérica

El sociólogo y politólogo, Manuel Mostaza, analiza los resultados de la encuesta electoral sobre Extremadura de Gesop para Prensa Ibérica, empresa editora de el Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz.