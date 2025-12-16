Europa Press

Gallardo señala la educación como un derecho público que defenderá "a ultranza"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que la educación es un derecho público que va a defender "a ultranza" a partir del próximo día 21 si los ciudadanos deciden que haya un gobierno de "progreso", porque, como ha criticado, "ha sido sin lugar a duda uno de los pilares que más ha quebrado el gobierno de Partido Popular y Vox". Más información