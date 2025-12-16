Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAsociaciones de vecinosCarnaval de Badajoz21D: Elecciones en Extremadura
instagram
Gallardo señala la educación como un derecho público que defenderá "a ultranza"

Gallardo señala la educación como un derecho público que defenderá "a ultranza"

Europa Press

Gallardo señala la educación como un derecho público que defenderá "a ultranza"

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que la educación es un derecho público que va a defender "a ultranza" a partir del próximo día 21 si los ciudadanos deciden que haya un gobierno de "progreso", porque, como ha criticado, "ha sido sin lugar a duda uno de los pilares que más ha quebrado el gobierno de Partido Popular y Vox". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents