Heridas de gravedad dos adolescentes en la colisión entre un coche y una moto en Villafranca de los Barros

Una adolescente de 15 años y otra de 16 han resultado heridas de carácter grave en la colisión entre un coche y una moto registrada este pasado sábado en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.

El suceso ha tenido lugar minutos después de las 20.30 horas en el cruce entre las calles Independencia y Gran Bretaña, resultando heridas de gravedad las menores que ocupaban la moto accidentada.

Por cuenta de los hechos, ambas han sufrido una fractura de fémur cerrada, presentando, a su vez, la joven de 16 años un hombro dislocado.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde las heridas han sido trasladadas al Hospital de Mérida, se ha desplazado el punto de atención continuada de Villafranca de los Barros, una unidad medicalizada, otra de soporte vital básico y una patrulla de la Policía Local.