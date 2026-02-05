Rocío Muñoz

Asaja anuncia una gran movilización con colmenas y más de 200 camiones en Cáceres

Agricultores, ganaderos y apicultores procedentes de distintos puntos de la comunidad participarán en una gran movilización convocada por Asaja Extremadura que tendrá lugar en Cáceres el próximo 11 de febrero. La protesta, anunciada este jueves, llega tras las concentraciones celebradas el pasado 16 de enero en numerosos puntos de la región y tiene como objetivo mostrar el rechazo del sector al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciar los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y alertar de la situación crítica que aseguran atravesar las explotaciones extremeñas.