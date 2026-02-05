Vídeo | Caída de una placa solar en Mérida
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- Bruno, vendedor de la ONCE en Badajoz: 'Aún no me lo creo, estoy en una nube' tras repartir 1,5 millones con el Sueldazo
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz
- El temporal obliga a los Bomberos de Badajoz a realizar 22 intervenciones: la mayoría por la caída de árboles
- Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: 'Seguimos teniendo muchas cosas que decir
- Vecina de las casas aisladas de Valdebótoa: «Cuando veo llover así, me entran ganas de llorar»