Cedido

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El estudiante extremeño Juan Javier Sánchez pide ante el Parlamento Europeo la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en el oeste peninsular

El estudiante extremeño Juan Javier Sánchez pide ante el Parlamento Europeo la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en el oeste peninsular. Más información