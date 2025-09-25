Claudia Goyeneche

Vídeo | Una avería en un camión de limpieza provoca un incendio en Las Vaguadas

Susto este jueves en el barrio de Las Vaguadas, donde un vehículo de limpieza municipal que estaba trabajando en la zona sufrió una avería que acabó provocando un incendio. Las llamas se iniciaron en la parte trasera del camión y se extendieron a varios contenedores cercanos, que contenían cartones y otros materiales fácilmente inflamables. El vehículo estaba realizando su labor diaria de limpieza en la calle Pantano de Puerto Peña.