David Guilleume

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Más de 8.000 personas abarrotan la plaza de España de Badajoz en apoyo a Ceuta y contra Pedro Sánchez

Más de 8.000 asistentes -5.000 según la Delegación del Gobierno en Extremadura- han abarrotado esta tarde la plaza de España de Badajoz en apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a las 20.00 horas, los ciudadanos y una amplia representación institucional se han concentrado a las puertas del consistorio en una jornada de singular carga simbólica, al coincidir con el Día de Ceuta.