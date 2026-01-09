Secciones

Xabi Alonso carga contra Simeone: “No es un ejemplo de buen deportista”

Lucía Feijoo Viera

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no ha querido explicar su enfrentamiento con Vinicius durante la semnifinal de Supercopa contra el Real Madrid: "Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí, nada para comentar". Incluso preguntado directamente por la frase que le dice al delantero, ‘Florentino te va a echar, acordate’, Simeone ha respondido con evasivas: "No me acuerdo, tengo memoria complicada".

