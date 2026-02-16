Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Arbeloa: "Mourinho dio todo por el Madrid y un poquito más"

El Real Madrid CF visita mañana por la noche el Estádio da Luz para enfrentarse al Benfica durante la ida de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League. Álvaro Arbeloa ha asegurado hoy en rueda de prensa que José Mourinho “será recibido con una gran ovación” en el Santiago Bernabéu la semana que viene. “Dio todo por el Madrid y un poquito más”, ha añadido el técnico blanco. Más información