Atlas News

Marc Márquez, sobre la posibilidad de retirarse: “Es lo más difícil”

El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, reconoce que la idea de “retirarse es lo más difícil para un deportista”, algo que “sentiré en el futuro más cercano o lejano”. Sentado junto a los vigentes campeones de Moto2 y Moto3, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, admite que “tarde o temprano” estos pilotos le van a pasar por delante. Más información