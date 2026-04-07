Sara Fernández

Aday Mara corta la red de la canasta tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines

Aday Mara ya es historia del baloncesto español. El joven pívot de 21 años tocó el cielo en Estados Unidos tras ganar la liga universitaria con los Michigan Wolverines. Representó a las mil maravillas a su país, portando la bandera por la pista y cortando la red de una de las canastas. Sin duda, ha vivido la mejor semana de su corta carrera e ilusiona a toda España.