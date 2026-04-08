Lucía Feijoo Viera

Cerezo, preguntado por el futuro de Julián Álvarez: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, protagonizó el momento más esperado de la tradicional comida protocolaria entre las directivas del Atlético y el FC Barcelona. Apenas bajarse del coche a las puertas del restaurante, Cerezo fue rodeado por los medios y dejó una serie de declaraciones rotundas y con su habitual ironía sobre el futuro de Julián Álvarez, uno de los nombres que más suenan en los despachos culés en las últimas semanas. A una pregunta directa sobre si podía garantizar la continuidad del delantero argentino hasta final de año, el máximo dirigente rojiblanco respondió con sorna: "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?". El periodista le recordó que Álvarez tiene contrato en vigor con el Atlético. Cerezo, sin perder el humor, remató: "Pues imagínate que yo soy Dios y hasta que yo no decida que se marche, no se marchará".