Lucía Feijoo Viera

Lamine Yamal: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador"

Lamine Yamal compareció en la sala de prensa del Metropolitano antes del partido que medirá a los azulgrana con el Atlético en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El canterano comenzó advirtiendo que "somos un equipo joven, todos muy culers. Lo hemos demostrado muchas veces. Por aquí pasa la temporada, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo". El canterano fue preguntado en varias ocasiones si cree que él puede marcar las diferencias en este partido: "Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador". Y posteriormente puntualizó que "he tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que coger más responsabilidades de las que debía. Estoy acostumbrado. Sólo pienso en disfrutarlas, en no cogerlas como un problema, sino como una virtud. Lo agradezco todo”. Más información