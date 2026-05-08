Lucía Feijoo Viera

Todos los detalles sobre la pelea entre Tchouameni y Valverde

Este jueves se esperaba que los ánimos se hubieron relajado, pero lejos de eso la situación ha explotado. Al inicio del entrenamiento Federico Valverde se ha negado a saludar al francés después de lo ocurrido en el día de ayer. Y a partir de ese momento la tensión ha ido escalando hasta terminar con el uruguayo desplazándose a la clínica Sanitas de Valdebebas para que le dieran puntos en un corte que le produjo un golpe del francés en el rostro. El golpe, según la versión que se filtra, habría sido accidental, no por culpa de un impacto directo del francés. En el forcejo el charrúa se ha resbalado, golpeándose con una mesa y provocándose la brecha.