Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 ha desatado una ola de celebraciones que ha ido mucho más allá del terreno de juego. Futbolistas, aficionados y rostros conocidos han compartido su entusiasmo, pero Aitana ha querido poner sobre la mesa un deseo muy concreto: que Rosalía actúe durante la gran final y represente a España ante millones de espectadores.