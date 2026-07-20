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Con gritos de "¡viva España!" y "¡campeones!", así ha sido el recibimiento a los campeones del mundo en Zarzuela
Felipe VI y la reina Letizia han dado la bienvenida a la selección española, recién proclamada campeona del mundo, en el Palacio de la Zarzuela. Los futbolistas han sido recibidos con un pasillo de honor formado por los trabajadores de la Casa Real antes del homenaje oficial. Más información
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