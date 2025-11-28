Dulzzes Sueños, el lugar donde empieza un buen día… si duermes en sus colchones

Dormir bien ya no es un lujo. Desde hace un año Dulzzes Sueños es el establecimiento de referencia de Badajoz para quienes buscan descanso, confort y reforzar su sistema inmune, porque dormir bien es una de las acciones más beneficiosas para la salud. Invertir en un buen colchón es una sabia decisión. Dulzzes Sueños no es solo una colchonería, sino un espacio donde le asesorarán expertos en descanso para elegir todo lo relacionado con el descanso: desde una almohada a un canapé. Además, disponen de financiación al momento y todos los meses tienen una promoción diferente e interesante.

Gran experiencia

Isaac González, al frente de esta aventura empresarial, atesora una gran experiencia en el mundo de la colchonería que hace un año tomó forma en Dulzzes Sueños. “Ahora le damos más importancia al descanso que antes y se vincula más al cuidado y la salud. Cada vez más personas deciden cambiar el colchón cuando notan que no descansan bien”, explica el experto. La cartera de clientes de Dulzzes Sueños ha crecido en este breve tiempo de forma exponencial. “La acogida ha sido tan buena que hemos tenido clientes que ya han repetido. El boca a boca ha funcionado muy bien, que siempre es la mejor publicidad”.

Interior de la colchonería Dulzzes Sueños. / Santiago García Villegas

Dulzzes Sueños no es una colchonería al uso. Según el cliente entra, los expertos de esta empresa estudian su manera de dormir, sus necesidades a la hora de meterse en la cama y recomiendan el colchón que realmente necesitan. "En colchonería una de las claves saber aconsejar al cliente según su estatura y postura", añade Isaac.

Uno de los productos estrella de Dulzzes Sueños son los colchones de muelles ensacados con capa viscoelástica. Allí encontrará una gran variedad

¿Qué son los colchones de muelles ensacados con capa viscoelástica?

🌀 Muelles ensacados (o embolsados)

Cada muelle está envuelto individualmente en una bolsa de tela.

en una bolsa de tela. Esto hace que trabajen de forma independiente , reduciendo la transmisión de movimiento (si duermes en pareja, no sientes tanto los movimientos del otro).

, reduciendo la transmisión de movimiento (si duermes en pareja, no sientes tanto los movimientos del otro). Ofrecen buena ventilación , firmeza y durabilidad.

, firmeza y durabilidad. Se adaptan a los puntos de presión, pero mantienen un soporte más firme y estable.

☁️ Capa viscoelástica (memory foam)

Es una capa de espuma que se amolda al cuerpo con el calor y la presión .

. Proporciona alivio de puntos de presión (hombros, espalda baja, caderas).

(hombros, espalda baja, caderas). Aumenta la sensación de confort y acogida.

Otra de las fortalezas de Dulzzes Sueños es su gran variedad de almohadas, un objeto muy personal y que cada persona debe elegir.

La variedad es una de las señas de identidad de Dulzzes Sueños. / Santiago García Villegas

En crecimiento

Para este segundo año Dulzzes Sueños quiere seguir en la senda del crecimiento. En la actualidad es la única colchonería de Badajoz con cinco estrellas en las reseñas de Google, un dato que cada vez tienen más en cuenta los consumidores.

Una prueba de la fiabilidad de los consejos de los profesionales de Dulzzes Sueños es que un cliente les escribió al día siguiente diciéndoles que tenía un problema con el colchón: “No quería levantarse de la cama de lo bien que había dormido”.

Más información en 610 45 00 49 y email colchoneriagonzalez77@hotmail.com

