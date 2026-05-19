World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Vive la World Climbing Series de Alcobendas sin complicaciones: accesos, transporte y alojamiento
La competición internacional de escalada contará con distintas opciones de movilidad y alojamiento para facilitar la llegada del público durante los cuatro días de evento
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirá Alcobendas en uno de los grandes puntos de encuentro de la escalada internacional del 28 al 31 de mayo. El recinto estará ubicado en una zona rodeada de hoteles, servicios y espacios de restauración, facilitando la asistencia del público durante los cuatro días de competición.
Durante cuatro días, la explanada del polideportivo José Caballero reunirá a algunos de los mejores escaladores del mundo en bloque y velocidad. Para llegar al evento, el público contará con varias conexiones de transporte público próximas al recinto, como la línea 159 de autobús, situada a pocos minutos a pie, además de otras líneas con parada cercana como la 156, 827 o 828.
También será posible acceder mediante Metro, a través de la estación Marqués de la Valdavia (Línea 10), o utilizando Cercanías Renfe desde estaciones próximas como Valdelasfuentes o Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
Para quienes lleguen desde fuera de Madrid, las estaciones de AVE más cercanas serán Madrid-Chamartín Clara Campoamor y Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes. Además, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra a unos diez minutos en coche del recinto.
La zona también cuenta con diferentes opciones de alojamiento situadas a pocos minutos del evento, con hoteles repartidos entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
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