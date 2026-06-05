Reducir la brecha digital y el fracaso escolar en la juventud gitana

La tasa de fracaso escolar entre la juventud gitana (jóvenes de entre 16 y 24 años que no logran titular en Educación Secundaria Obligatoria) se sitúa en torno al 63%, frente al 4% de la población general en España. Una situación alarmante que muestra la enorme brecha en las oportunidades de progreso del pueblo gitano.

Un programa para reducir la brecha educativa

Como alternativa para paliar esta situación, la Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en 2009, con la financiación del Fondo Social Europeo, el programa Promociona, una iniciativa de apoyo y orientación educativa dirigida al alumnado gitano y a sus familias. Su objetivo principal es lograr que más jóvenes gitanos finalicen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y continúen en estudios superiores. Entre sus acciones destacan las “Aulas Promociona”, espacios de apoyo y refuerzo educativo, en donde los estudiantes gitanos y sus familias reciben atención individualizada a través de la orientación educativa. Se trata de un programa que se desarrolla en 53 localidades de 13 comunidades autónomas y que, en cada curso escolar, llega a más de 1.600 estudiantes y a sus familias. Además, colabora con más de 500 centros educativos en toda España. Gracias a este modelo, alrededor del 85% del alumnado titula en ESO y más del 90% continúa en estudios postobligatorios, lo que evidencia su impacto positivo en la mejora de las trayectorias educativas de la juventud gitana.

El programa Promociona busca que más jóvenes gitanos finalicen la ESO y continúen en estudios superiores

Tecnología y apoyo extraescolar

Con este mismo foco, Fundación Telefónica, y el programa de innovación educativa con tecnología ProFuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “la Caixa”, han firmado un acuerdo con Fundación Secretariado Gitano, en el que se ponen como reto el apoyo extraescolar y la formación en competencias digitales del alumnado y sus familias, así como formación a los docentes del programa Promociona y otros profesionales de la entidad.

Competencias digitales e inclusión

La colaboración continúa así la relación estratégica que venían desarrollando Fundación Telefónica y Fundación Secretariado Gitano orientada a impulsar el éxito escolar, reducir la brecha digital y fomentar la inclusión laboral de la juventud gitana en España, que se ha concretado en talleres y formaciones enfocadas en la alfabetización digital, el uso seguro de las tecnologías y los derechos digitales, con el propósito de evitar que la brecha digital profundice la exclusión laboral e institucional de esta comunidad.

Con este nuevo acuerdo se reforzará la participación de Voluntarios Telefónica en las actividades de apoyo escolar, o el acceso de los docentes a cursos online del programa ProFuturo sobre Inteligencia Artificial, Neurodidáctica, Gamificación o Innovación educativa.

El programa Promociona busca que más jóvenes gitanos finalicen la ESO y continúen en estudios superiores / cedida

Una alianza contra la desigualdad

Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, ha querido señalar que “este acuerdo hace tangible el compromiso social y cultural de Telefónica para ofrecer el potencial educativo y de empleabilidad de la tecnología a personas con una mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, Sara Giménez, directora general de la FSG ha incidido en que “abordar el reto educativo en la población gitana es indispensable porque la educación es la principal herramienta para romper ciclos de exclusión social y desigualdad. La juventud y la infancia gitana siguen enfrentando tasas muy elevadas de fracaso y abandono escolar, segregación educativa y otras barreras que condicionan sus oportunidades de futuro y por es tan relevante contar con el apoyo de grandes compañeros de viaje como Fundación Telefónica y Profuturo”.