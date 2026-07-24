Adif prepara el próximo montaje de vía del tramo Talayuela-Plasencia

La LAV Madrid-Extremadura (437 km), eje estratégico del Corredor Atlántico, se estructura en tres grandes tramos: Plasencia-Cáceres-Badajoz, en servicio desde julio de 2022 y electrificado en 2023; Talayuela-Plasencia, que Adif impulsa con actuaciones simultáneas; y Madrid-Oropesa, cuyo estudio informativo desarrolla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En el tramo Talayuela-Plasencia (70 km), Adif avanza hacia las siguientes fases de desarrollo: montaje de vía, electrificación e implantación de los sistemas ferroviarios de señalización, comunicaciones y protección.

Adif sigue dando pasos hacia delante en la contratación de las instalaciones necesarias para estas actuaciones mientras completa la construcción de la plataforma. Ya están finalizados cuatro de los ocho subtramos: Talayuela-Arroyo de Santa María, Navalmoral de la Mata-Casatejada, Casatejada-Toril y Toril-Río Tiétar, que suman 39,1 kilómetros, el 55% del total. Tres de ellos son consecutivos, lo que permitirá iniciar próximamente el montaje de vía y la electrificación.

Además, ya se han adjudicado los contratos para la construcción de la base de montaje y mantenimiento en Navalmoral de la Mata, el tendido de electrificación, las subestaciones y los sistemas de telecomunicaciones y señalización.

Viaducto del río Tiétar para la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura / ADIF

Base para el montaje de vía

Adif ha adjudicado por 31 millones de euros la construcción de la base desde la que se realizarán los trabajos de montaje de vía, ubicada en Navalmoral de la Mata.

Con una superficie de 140.000 metros cuadrados, dispondrá de zonas de acopio, almacenes, oficinas, nave de mantenimiento, conexión con la red ferroviaria convencional y acceso por carretera a través de la EX-118. Será una de las mayores bases de montaje de la red ferroviaria española y, una vez en servicio la línea, funcionará como base de mantenimiento de la alta velocidad.

Electrificación y sistemas ferroviarios

Adif también ha adjudicado las obras de electrificación del tramo por 41 millones de euros y la construcción de una subestación eléctrica en Casatejada por 16,7 millones. Asimismo, ha contratado el despliegue de los sistemas de señalización y comunicaciones ferroviarias por 118,3 millones de euros y la instalación del sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R por otros 8,2 millones.

Estructuras singulares

La construcción de la plataforma moviliza a cientos de trabajadores y equipos técnicos que superan importantes retos para integrar la nueva línea en el territorio y resolver los cruces con la línea convencional y las carreteras EX-A1 y EX-108.

Entre las principales estructuras destacan los viaductos sobre los arroyos de Santa María, Galapaguera, Cotillo, Pizarral y Cañadillas, varias pérgolas que permiten el cruce de la línea de alta velocidad sobre la vía convencional y la EX-A1, además de los viaductos sobre la EX-108 y el río Tiétar.

Pérgola de la autovía Toril-Río Tietar / ADIF

Duplicación de vía entre Mérida y Aljucén

Paralelamente, Adif ha adjudicado por 8,3 millones de euros las nuevas instalaciones de control, mando y señalización del tramo Mérida-Aljucén, donde se ejecuta la duplicación de vía para aumentar la capacidad del acceso ferroviario a la capital extremeña.

La actuación incluye la adaptación de los sistemas de regulación del tráfico ferroviario a la nueva configuración de doble vía, permitiendo la circulación de trenes por cualquiera de ellas y mejorando la capacidad y flexibilidad de la infraestructura. También comprende la renovación de vía, la adaptación de la electrificación, la mejora del drenaje y la instalación de nuevos cerramientos.

Financiación europea

La Línea de Alta Velocidad de Extremadura cuenta con un importante respaldo de la Unión Europea a través de distintos instrumentos financieros destinados a impulsar una movilidad más sostenible y una mayor cohesión territorial.

Las actuaciones de electrificación, señalización y telecomunicaciones del tramo Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, salvo el baipás de Mérida y la duplicación Mérida-Aljucén, han sido cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en los periodos 2014-2020 y 2021-2027.

Asimismo, las obras de montaje de vía, electrificación e instalaciones ferroviarias entre Navalmoral de la Mata y Plasencia están previstas para recibir financiación FEDER 2021-2027. Por su parte, el baipás de Mérida y la construcción de la plataforma del tramo Talayuela-Plasencia cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa NextGenerationEU.

Gracias a este respaldo europeo, la Línea de Alta Velocidad de Extremadura continúa avanzando como una infraestructura clave para mejorar la conectividad ferroviaria, reforzar la cohesión territorial e impulsar el desarrollo económico y social de la región.