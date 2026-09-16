Talavera la Real reúne a algunas de las mejores canteras de Europa en su gran torneo internacional

Durante un fin de semana, Talavera la Real vuelve a mirar hacia algunas de las grandes canteras del fútbol europeo. El municipio pacense celebra del 18 al 20 de septiembre la undécima edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil ‘Ciudad de Talavera la Real’, una competición que ha conseguido hacerse un hueco propio en el calendario del fútbol base y que este año vuelve a reunir a ocho equipos en el campo municipal Manuel García Carpallo.

Cartel del II Torneo Internacional de Fútbol Infantil 'Ciudad Talavera La Real'. / EL PERIÓDICO

El cartel habla por sí solo. Real Madrid, SL Benfica, Sporting CP y FC Porto compartirán escenario con cuatro conjuntos extremeños: CP Flecha Negra, CD Atlético Romano, EF Peña El Valle y UD Talavera. Una oportunidad poco habitual para que los jóvenes futbolistas de la región puedan medirse en un mismo torneo con jugadores formados en algunas de las academias más reconocidas de España y Portugal.

La alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho Cortés señala la importancia de acoger una competición internacional en el municipio. "Para Talavera lo más importante es la ilusión de los niños. De hecho lo iniciamos con fútbol infantil, cuando pasan los niños ya del campo 7 al 11, y lo hemos mantenido desde el primer año. Tener en Talavera un torneo de estas características, con equipos siempre de primera división es algo extraordinario", indica. Recuerda que se ha instalado una réplica de la Copa del Mundo para que quienes vengan se hagan una foto con ella y se lleven un bonito recuerdo.

También hay que destacar que el torneo coincide con las fiestas locales. De hecho, la recepción de los equipos es un acto muy vistoso con la interpretación de la banda municipal de música de los himnos. También tras la final habrá colchonetas acuáticas, paellada popular y fiesta de la espuma.

La alcaldesa entrega el trofeo al ganador de la pasada edición. / EL PERIÓDICO

Ocho equipos y un fin de semana de fútbol

La competición contará con dos grupos de cuatro equipos. En el grupo A figuran Benfica, Sporting CP, Flecha Negra y Atlético Romano, mientras que el grupo B lo forman Real Madrid, FC Porto, Peña El Valle y UD Talavera.

El balón comenzará a rodar el sábado 19 de septiembre a las 10.00 horas con el enfrentamiento entre Sporting CP y Flecha Negra. A las 11.00 llegará uno de los encuentros que previsiblemente despertará mayor expectación, el Real Madrid-UD Talavera. Benfica y Atlético Romano jugarán a las 12.00 y FC Porto y Peña El Valle cerrarán la sesión matinal a las 13.00.

Por la tarde continuará la competición. A las 17.30 y 18.30 horas se disputarán los encuentros de clasificación de los dos grupos y, a continuación, llegará el momento de las semifinales, previstas para las 19.30 y las 21.00 horas.

Calendario de encuentros. / EL PERIÓDICO

Una final a las 12.15 horas

El desenlace quedará reservado para el domingo. La jornada comenzará a las 10.00 con el encuentro por el quinto y sexto puesto y continuará a las 11.00 con el partido por la tercera y cuarta plazas. La gran final se disputará a las 12.15 horas, mientras que la entrega de trofeos está programada para las 13.30.

Será el punto culminante de un fin de semana en el que el Manuel García Carpallo volverá a convertirse en punto de encuentro de jugadores, entrenadores, familias y aficionados al fútbol. El escenario ya ha acogido durante los últimos años a algunas de las canteras más importantes del panorama nacional e internacional y ha permitido a los futbolistas extremeños competir ante ellas sin salir de la región.

El torneo nació con la intención de impulsar el fútbol base y ofrecer un aliciente añadido a los jóvenes deportistas de Talavera la Real, y con el paso de los años se ha convertido en una de las grandes citas deportivas del municipio. En la edición de 2025 participaron también ocho equipos y el ayuntamiento destacaba el crecimiento experimentado por su Escuela Deportiva Municipal y el efecto que esta competición ha tenido como estímulo para los más pequeños.

Manuel Sancho, alcaldesa de Talavera la Real, recalca la afluencia de visitantes y la apuesta por el deporte base realizada desde el consistorio desde hace más de una década. Recuerda que los comercios locales reciben la visita de los jugadores y participantes, dinamizando la economía local.

El torneo es un emocionante encuentro de equipos de fútbol base. / EL PERIÓDICO

Talavera la Real, escaparate del fútbol base

La presencia de los grandes clubes aporta además una dimensión internacional que forma parte de la personalidad del torneo. Benfica y Sporting ya conocen la cita talaverana y el Real Madrid se ha convertido prácticamente en un habitual. En anteriores ediciones han pasado por la competición otras canteras de primer nivel, en un torneo que desde sus comienzos ha combinado la participación de grandes academias con clubes extremeños. En 2022, por ejemplo, reunió a Real Madrid, Barcelona, Benfica y Sporting junto a cuatro conjuntos de la región.

Para los jóvenes jugadores, el premio va más allá del resultado. Durante dos días tendrán enfrente a futbolistas de su misma edad que se forman en estructuras profesionales y podrán comprobar sobre el césped la distancia —o la cercanía— que existe con algunas de las grandes academias europeas.

Y para Talavera la Real supone volver a situarse en el mapa deportivo durante todo un fin de semana. Once ediciones después, el torneo ha dejado de ser una apuesta para convertirse en una tradición de septiembre: fútbol infantil, grandes canteras y la oportunidad de ver muy de cerca a quienes aspiran a ser las estrellas del mañana.